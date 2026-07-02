Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, biri dünya yıldızı biri gelecek vadeden iki isim için harekete geçti.
Galatasaray iki isim için harekete geçti
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların, Manchester City'nin yıldızı Tijjani Reijnders ile Lens forması giyen genç stoper Samson Baidoo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Okan Buruk'tan Reijnders önerisi
İddiaya göre teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya lider özellikleri taşıyan bir oyuncu isteyen yönetimine Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders'in ismini önerdi.
Hollandalı futbolcunun transfer maliyetinin yüksek olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncu cephesiyle temas kurmayı planladığı aktarıldı.
Geçen sezon 15 gole katkı sağladı
27 yaşındaki Reijnders, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Savunmaya Baidoo hamlesi
Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Lens'te forma giyen 20 yaşındaki Avusturyalı stoper Samson Baidoo oldu.
Scout ekibinden olumlu rapor
Sarı-kırmızılı scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Baidoo için olumlu rapor verdiği belirtilirken, genç savunmacıyla Avrupa'nın birçok kulübünün de ilgilendiği ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.