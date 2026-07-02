Galatasaray iki isim için harekete geçti

Scout ekibinden olumlu rapor

Sarı-kırmızılı scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Baidoo için olumlu rapor verdiği belirtilirken, genç savunmacıyla Avrupa'nın birçok kulübünün de ilgilendiği ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.