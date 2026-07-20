Yeniçağ Gazetesi
20 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti

Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa’da forma giyen genç bir ismi transfer listesine aldı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, rotasını Fransa’ya çevirdi.

1 7
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 2

Hedefte Matthis Abline var

Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim, Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen 23 yaşındaki Matthis Abline oldu. Genç futbolcu, santrforun yanı sıra kanat ve forvet arkasında da görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

2 7
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 3

Ayrılığa sıcak bakıyor

Nantes’ın küme düşmesi sonrası kariyerine üst seviyede devam etmek isteyen Abline’ın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

3 7
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 4

Bonservis beklentisi yüksek

Fransız kulübünün genç oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray cephesinin ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi.

4 7
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 5

+4 kuralına uygun profil

2003 doğumlu olan Abline’ın, Türkiye’de uygulanan yabancı oyuncu kuralındaki +4 kontenjanına uygun olması transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

5 7
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 6

Performansıyla dikkat çekti

Genç forvet, Nantes formasıyla çıktığı 94 resmi maçta 24 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

6 7
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti - Resim: 7

Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin de onay verdiği bu transfer için temaslarını önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro