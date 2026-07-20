Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, rotasını Fransa’ya çevirdi.
Galatasaray Icardi sonrası genç forvet için harekete geçti
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa’da forma giyen genç bir ismi transfer listesine aldı.Kaynak: Diğer
Hedefte Matthis Abline var
Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim, Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen 23 yaşındaki Matthis Abline oldu. Genç futbolcu, santrforun yanı sıra kanat ve forvet arkasında da görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
Ayrılığa sıcak bakıyor
Nantes’ın küme düşmesi sonrası kariyerine üst seviyede devam etmek isteyen Abline’ın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
Bonservis beklentisi yüksek
Fransız kulübünün genç oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray cephesinin ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu öğrenildi.
+4 kuralına uygun profil
2003 doğumlu olan Abline’ın, Türkiye’de uygulanan yabancı oyuncu kuralındaki +4 kontenjanına uygun olması transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Performansıyla dikkat çekti
Genç forvet, Nantes formasıyla çıktığı 94 resmi maçta 24 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin de onay verdiği bu transfer için temaslarını önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.