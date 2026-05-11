2022 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktörlük görevine Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk’u getirdi. Bu hamle, kulübün yeniden yapılanma sürecinde kritik bir adım oldu.

Okan Buruk, daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile ise Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Galatasaray’daki görevine hızlı başlayan teknik adam, ilk sezonunda takımı lig şampiyonu yaparak büyük bir çıkış yakaladı.

İkinci sezonda 102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, hem ligde hem de kupalarda istikrarlı bir performans sergiledi. Kadro yapılanmasında yapılan yıldız transferler ve doğru oyuncu planlaması başarıyı destekledi.

Sonraki sezonlarda da şampiyonluklarını sürdüren Galatasaray, ekonomik olarak da önemli bir güç kazandı. Sponsorluk anlaşmaları, gelir artışı ve projelerle kulüp mali açıdan büyük bir ivme yakaladı.

Avrupa kupalarında zaman zaman istenen sonuçlar alınamasa da ligdeki üstünlük devam etti. Okan Buruk yönetimindeki ekip, üst üste şampiyonluklarla kulüp tarihine geçti ve rekorları yeniden yazdı.

Son sezonda da zirveyi bırakmayan Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde ederek tarihindeki en uzun serilerden birini tekrarladı ve Türk futbolunda yeni bir dönemin kapısını araladı.