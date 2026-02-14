Avrupa'da dev takımlar yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Merkez hatta takviye yapmak isteyen Inter'de de gelişme yaşandı.
Inter ortalığı karıştırdı: Galatasaray taraftarı heyecanlandı
İtalya'nın dev takımlarından Inter'in kadro yapılanmasına gitme isteği, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı ekibe yazıldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Olası bir transfer durumunda Galatasaray, belirlenen kadro planlaması sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katabilmeyi hedefliyor.
Inter Milan, kulüp efsanesi Dejan Stanković’in oğlu Aleksandar Stanković’i 23 milyon euro bedelle kadroya katmaya hazırlanırken, orta sahada ciddi bir yapılanmaya gitmek istiyor.
Bununla birlikte Bayern Münih ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Leon Goretzka da Inter yönetiminin transfer listesinde... Alman yıldızla birçok dev takım ilgileniyor. Bu durumlar ayrılıkları gündeme getirdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gelecek sezon için orta saha rotasyonunu büyük ölçüde değiştirmeyi planlayan Inter’de Hakan Çalhanoğlu’nun durumu kritik.
Inter'in, oyuncuya ayrılık konusunda söz verdiği ancak resmi talebin Çalhanoğlu'ndan gelmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer milli futbolcu ayrılık kararı alırsa, Galatasaray'ın devreye girme ihtimali güç kazanacak.
Bu sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.