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Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için dünya çapında bir yıldızın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Manchester United kaptanı Bruno Fernandes.

DEV BONSERVİS GÖZDEN ÇIKARILDI

Milliyet'in haberine göre Galatasaray’ın, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız için 35 milyon euroya kadar çıkmayı planladığı öğrenildi. Yönetimin, bu transferle 10 numara pozisyonunu üst düzey bir isimle doldurmak istediği ifade ediliyor.

OSİMHEN MODELİ DEVREDE

Portekizli futbolcuya sunulacak teklifin detayları da netleşmeye başladı. Galatasaray’ın Bruno Fernandes’e 3+1 yıllık sözleşme önereceği belirtilirken, maaş konusunda Victor Osimhen’e uygulanan modelin devreye alınacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon euro garanti ücret vermeyi planladığı, sadakat primi ve imaj haklarıyla birlikte bu rakamın 21 milyon euro seviyesine çıkabileceği ifade ediliyor.

REKABET YÜKSEK

Galatasaray’ın bu transferde yalnız olmadığı da gelen bilgiler arasında. Suudi Arabistan kulüplerinin de Bruno Fernandes için yüksek teklifler hazırladığı ve süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, tüm şartları zorlayarak bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.