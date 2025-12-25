Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Bundesliga ekiplerinden sonra Galatasaray da talip oldu.
Almanya'dan Frankfurt, Mainz, Leipzig ve Werder Bremen'in ilgilendiği genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.
Ara transfer döneminde Dennis için yapılacak teklifleri değerlendiremeye almaya hazırlanan İzmir ekibinin 10 milyon Euro bonservis geliri hedeflediği gelen bilgiler arasında.
Bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 3 gollük katkı sağlayan Anthony Dennis'i İtalya, İspanya ve İngiltere'den de kulüplerin izlediği belirtiliyor.