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Kaynak: AA

Geride kalan mücadelelerde Galatasaray’ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, oynanan 64 maçın 39’unda sahadan galibiyetle ayrılırken Göztepe 12 kez kazanmayı başardı. Taraflar arasındaki 13 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı.

İki takım arasındaki rekabette gol sayılarında da Galatasaray önde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe filelerini 105 kez havalandırırken İzmir temsilcisi rakibine 47 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde yarın İstanbul'da 33. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 21-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 55, Göztepe 19 gol attı.

GALATASARAY, İÇ SAHADAKİ SON 11 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 11 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini beş kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca birer kez 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

GALATASARAY, GÖZTEPE'Yİ KONUK ETTİĞİ SON 17 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmir temsilcisini ağırladığı son 17 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Göztepe'ye iç sahada son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında rakibini ligde konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda rakibinin filelerini 38 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 11 gol gördü.

GALATASARAY, RAKİBİYLE OYNADIĞI SON 9 MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 9 kez mağlup etti.

Söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 24 kez havalandıran Galatasaray, 9 golü kalesinde gördü.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 64 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı galibiyet elde etti.