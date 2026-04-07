Galatasaray, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı Süper Lig 27. hafta erteleme maçının kamp kadrosunu açıkladı.
SARA MÜJDESİ GELDİ
Sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı listede en dikkat çeken isim Gabriel Sara oldu. Takımla birlikte antrenmanlara dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu, kadroya dahil edildi.
Öte yandan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İzmir’e gidecek kafilede yer almıyor. Osimhen’in fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bu nedenle yıldız forvet, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KAFİLEDE YER ALDI
Kart cezalısı durumda olan Abdülkerim Bardakcı'nın Göztepe karşısında forma giyemeyecek olmasına karşın takımla birlikte İzmir'e gittiği bildirildi.
Galatasaray'ın Göztepe maçı için belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Yaser Asprilla, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Cihan Akgün, Renato Nhaga.