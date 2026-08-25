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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMAN DİNAMİK ISINMAYLA BAŞLADI

Galatasaray’da antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı.

İdman, üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas uygulamalarıyla devam etti.

DÖRT TAKIMLI TURNUVAYLA SONA ERDİ

Antrenmanın devamında futbolcular, iki grup halinde topa sahip olma çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılıların idmanı, dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.