Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Resim : 1

İDMAN DİNAMİK ISINMAYLA BAŞLADI

Galatasaray’da antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı.

İdman, üç grup halinde yapılan 8’e 2 pas uygulamalarıyla devam etti.

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DÖRT TAKIMLI TURNUVAYLA SONA ERDİ

Antrenmanın devamında futbolcular, iki grup halinde topa sahip olma çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılıların idmanı, dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.