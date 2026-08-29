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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Rams Park'ta saat 21:30'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE İLK 11'LER

Galatasaray: Jankat, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson

GALATASARAY 0-1 GÖZTEPE CANLI ANLATIM

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Galatasaray-Göztepe maçı başladı.

GÖZTEPE TEHLİKE YARATTI: HENRIQUE OFSAYTA YAKALANDI

11' Göztepe Andre Henrique ile tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique'nin aşırtma şutunda top üstten dışarı gitti. Yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı ve pozisyon için ofsayt kararı verildi.

GÖZTEPE MIROSHI İLE ÖNE GEÇTİ

16' Göztepe duran top organizasyonuyla golü buldu. Kornerden gelen ortada arka direğe açılan topu Miroshi tamamladı. İzmir ekibi 1-0 öne geçti.