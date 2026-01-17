Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray sezonun ikinci yarısında Gaziantep FK maçıyla başladı.

Galatasaray taraftarları Bayo'nun golünden sonra 'Yönetim istifa' diye bağırdı

Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'nın 73. dakikada Bayo'nun attığı golle öne geçmesinin ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Galatasaray-Gaziantep FK maçında 'yönetim istifa' sesleri yükseldi - Resim : 1

Gaziantep FK maçındaki performans tepki çekti

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen derbi maçın ardından Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray ligde oynadığı Gaziantep FK maçında yetersiz performans gösterince sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.