Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray sezonun ikinci yarısında Gaziantep FK maçıyla başladı.
Galatasaray taraftarı yönetimi istifaya davet ediyor pic.twitter.com/tgYCb2IpYP— Cenk Çınar (@cenkcnr) January 17, 2026
Galatasaray taraftarları Bayo'nun golünden sonra 'Yönetim istifa' diye bağırdı
Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'nın 73. dakikada Bayo'nun attığı golle öne geçmesinin ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.
Gaziantep FK maçındaki performans tepki çekti
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen derbi maçın ardından Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray ligde oynadığı Gaziantep FK maçında yetersiz performans gösterince sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.