Trendyol Süper Lig'de 2. yarı başlıyor. 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın detayları

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaray'da eksikler göze çarpıyor

Sarı-kırmızılı ekipte Gaziantep FK karşılaşması öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Galatasaray’da sarı kart cezalısı olan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs da bu maçta kadroda yer almayacak. Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı’nın da Gaziantep FK karşısında görev alması mümkün değil. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.

Galatasaray, ligde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı; Sarı-kırmızlı ekip 42 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep FK ise haftaya 23 puanla 9. sırada giriş yapıyor.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ