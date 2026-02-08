Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 3-0 gibi net bir skorla devirdi. Sarı-kırmızılı ekibin attığı ilk goldeki asisti de yeni transfer Noa Lang yaptı.

Galatasaray'ın gollerini sırasıyla; Barış Alper, Yunus Akgün ve Osimhen kaydetti.

Hollandalı yıldız futbolcu da Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını vermiş oldu. Lang, maçın ardından yayıncı kuruluşla açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalar:

"SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA OLAN BİZİZ"

Noa Lang: "Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyiyor.

Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor.

Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."