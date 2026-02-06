Devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Galatasaray, aradığı forveti A Milli Takım'da buldu: Son saatler
Kış transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, hücum hattında yerli bir isme yöneldi. Sarı-kırmızlı ekip, şartları zorluyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray, devre arasında Noa Lang, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Nhaga ve Can Armando Güner’i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı ekip, forvet transferinde yerli bir isme yöneldi.
Porto forması giyen Deniz Gül için Galatasaray şartları zorluyor.
Bir süre önce gündeme gelen Deniz Gül için fiyat soran sarı-kırmızılılara Porto’dan 10 milyon Euro cevabı gelmişti.
Portekiz ekibi, ara transferin sonuna doğru bu rakamı 7,5 milyon Euro’ya düşürdü.
Sarı-kırmızılı takım, ara transferde olmazsa sezon sonunda oyuncu için yeniden nabız yoklayacak.
Deniz Gül, bu sezon Porto formasıyla 25 maça çıkarken, takımına 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.
Milli futbolcunun, Porto ile 30 Haz 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.