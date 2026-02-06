Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Galatasaray, aradığı forveti A Milli Takım'da buldu: Son saatler

Kış transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, hücum hattında yerli bir isme yöneldi. Sarı-kırmızlı ekip, şartları zorluyor.

Devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Galatasaray, devre arasında Noa Lang, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Nhaga ve Can Armando Güner’i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, forvet transferinde yerli bir isme yöneldi.

Porto forması giyen Deniz Gül için Galatasaray şartları zorluyor.

Bir süre önce gündeme gelen Deniz Gül için fiyat soran sarı-kırmızılılara Porto’dan 10 milyon Euro cevabı gelmişti.

Portekiz ekibi, ara transferin sonuna doğru bu rakamı 7,5 milyon Euro’ya düşürdü.

Sarı-kırmızılı takım, ara transferde olmazsa sezon sonunda oyuncu için yeniden nabız yoklayacak.

Deniz Gül, bu sezon Porto formasıyla 25 maça çıkarken, takımına 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Milli futbolcunun, Porto ile 30 Haz 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

