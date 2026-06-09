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Şampiyon olarak yükseldiği TFF 1. Lig’de ilk sezonunda Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bursaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, güçlü bir kadro kurarak üst lige çıkmayı amaçlıyor.



SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI: MICHY BATSHUAYI

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta sürdüren Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Bursaspor’a önerildi.

Bursaspor yönetiminin, Batshuayi transferini yüksek maliyetli bulduğu ancak 32 yaşındaki oyuncu için kapıyı tamamen kapatmadığı ifade edildi.



SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Eintracht Frankfurt ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi’nin güncel piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Alman ekibiyle sadece 10 maçta 172 dakika süre alan tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.



SÜPER LİG GEÇMİŞİ

Türkiye kariyerine 2021 yılında Chelsea’den Beşiktaş formasıyla başlayan Michy Batshuayi, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray’da da forma giydi.