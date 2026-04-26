U19 PAF Ligi 31. hafta derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.
Alaettin Ekici, 5. dakikada penaltıdan attığı golle Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Galatasaray, Arda Tagay’ın 31. dakikadaki golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
EMİN EREN SAYAR SAHNE ALDI
İkinci yarıda Emin Eren Sayar’ın 71. dakikadaki golüyle Fenerbahçe yeniden üstünlüğü yakaladı. Galatasaray’da Eyüp Can Karasu, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
FENERBAHÇE’DEN KRİTİK GALİBİYET
Mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe puanını 36’ya yükseltirken, Galatasaray 50 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.