TFF, hava koşulları nedeniyle Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin saatini 20.30'dan 18.45'e aldı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir." ifadeleri yer aldı.