Süper Kupa’da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe finalde karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor’u 4-1 yenen Galatasaray, Samsunspor’u 2-0 ile geçen Fenerbahçe’nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finalinde merak edilen soru yanıt buldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA HAKEMİ

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin hakemini duyurdu. Buna göre; Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI TARTIŞMA KONUSU

Halil Umut Meler'in son dönemde çıktığı maçlardaki performansı futbol kamuoyunda tartışma konusuydu. Meler'in derbiye atanması, iki kulüp taraftarları tarafından da tepki topladı.

HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanan hakem Halil Umut Meler’in geçmiş derbi performansı, karşılaşma öncesi tartışmaların merkezine yerleşti.

Fenerbahçe, Halil Umut Meler’in görev yaptığı derbi karşılaşmalarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Sarı-lacivertliler, Meler yönetiminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı oynadığı dokuz derbi maçının yalnızca ikisini kazanabildi. Bu süreçte bir kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, altı karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı alınan farklı yenilgiler, bu karnenin en dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Fenerbahçe, söz konusu dokuz maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı derbi maçlar:

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Galatasaray ise Halil Umut Meler’in yönettiği sekiz derbi karşılaşmasının yedisini kazanmayı başardı. Bu maçlarda beraberlik yaşamayan Galatasaray, yalnızca bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Meler yönetimindeki derbilerde tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı alan Galatasaray toplam 16 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü.

Galatasaray'ın Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı derbi maçlar:

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Dev derbi, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.