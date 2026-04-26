Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun gidişatını doğrudan etkileyebilecek önemli derbide karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray, 30 maç sonunda elde ettiği 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Süper Lig’in 31. haftasında futbolseverleri büyük bir karşılaşma bekliyor. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe sahada kozlarını paylaşacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik randevu heyecanı artırıyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Fenerbahçe ise 67 puanla ikinci sırada yer alırken rakibinin 4 puan gerisinde bulunuyor. Bu nedenle RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma sadece bir derbi değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışının en kritik eşiklerinden biri olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI KİM YÖNETECEK?
Mücadeliyi Yasin Kol yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Sane, Osimhen
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca
Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı. Galatasaray’ın golünü Leroy Sane kaydederken, Fenerbahçe’de Jhon Duran uzatma dakikalarında attığı golle skora denge getirmişti.
Galatasaray, bu mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek puan farkını 1’e düşürmeyi ve yarışta yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. RAMS Park’taki bu önemli randevu, hem sahadaki mücadele hem de öncesindeki gelişmelerle sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olmaya aday.