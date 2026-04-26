Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında önemli derbide kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada düdüğü hakem Yasin Kol çalacak. Kol’un yardımcı hakemliklerini Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.

VAR EKİBİ NETLEŞTİ

Öte yandan karşılaşmanın VAR kadrosu da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlenecek. AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.