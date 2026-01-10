Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45’te karşı karşıya gelecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran

SON 10 RESMİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 resmî karşılaşmada sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu süreçte Galatasaray 5 kez (biri hükmen) sahadan galip ayrılırken, Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti.

Söz konusu derbilerde, biri TFF Süper Kupa, biri Türkiye Kupası olmak üzere Galatasaray toplam 15 gol kaydetti. Bu gollerin 3’ü hükmen galibiyetlerden gelirken, Fenerbahçe ise rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.