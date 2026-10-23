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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları belli oldu.

26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı dev karşılaşmanın biletleri, bugün saat 14:00'den itibaren öncelikli satışa sunuldu. Biletler, 24 Ekim Cumartesi günü (yarın) saat 11.00’den itibaren ise genel satışa sunulacak.

Derbi için belirlenen en düşük bilet fiyatı 2.800 TL olurken en yüksek bilet fiyatı 60.000 TL olarak açıklandı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 60.000 TL

Delux: 58.000 TL

Lux: 56.000 TL

Classic: 55.000 TL

Kategori 1: 40.000 TL

Kategori 2: 35.000 TL

Kategori 3: 30.000 TL

Kategori 4: 25.000 TL

Kategori 5: 22.500 TL

Kategori 6: 20.000 TL

Kategori 7: 18.000 TL

Kategori 8: 14.000 TL

Kategori 9: 12.000 TL

Kategori 10: 3.250 TL

Kategori 11: 2.800 TL

Misafir: 2.800 TL

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.