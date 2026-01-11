Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar

Maç Öncesi Olaylar
Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde GS-FB taraftarları arasında taşlı-meşaleli kavgalar çıktı, üç ayrı noktada gerilim tavan yaptı. Polis bayağı uğraştı, derbi öncesi hava zaten gergindi.
Yağmurluk Krizi
Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlara verilen yağmurluk yankı uyandırdı.
Gökmen Özdenak'a Saygı Duruşu
(TFF), final maçı öncesinde, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.
Kaleci Tercihi
Günay Güvenç, derbi karşılaşmasına Uğur Can Çakır yerine ilk 11’de başladı.
Matteo Guendouzi 11'de Başladı
Lazio'dan 30 milyon Euro bedelle transfer edilen Guendouzi, derbiye 11'de başladı.
2 Gün Arka Arkaya Maça Çıktı
Dorgeles Nene, Mali’den elendikten sonra apar topar özel uçakla Türkiye’ye döndü. 2. yarı oyuna dahil oldu.
Tartışmalı Pozisyon
4. dakikada Lemina'nın eline çarpan top için Fener penaltı bekledi ama Halil Umut Meler "devam" dedi.
Djiku'dan Gönderme
Maçın devam ettiği sırada eski Fenerbahçeli Alexander Djiku da paylaşımda bulundu.
Maçın MVP'si
Matteo Guendouzi, ilk maçında kaleye attığı ilk isabetli şutta golü buldu. Takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın da oyuncusu seçildi.
Oosterwolde'nin Sevinci
Maçın 48. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Oosterwolde'nin gol sevinci.
Sosyal Medya Göndermeleri
Fenerbahçe resmi hesaplarından "Kimse görmeden" diye Okan Buruk'un stadyumdan ayrılışına, "Bu benim ilk Süper Kupam" diye Tedesco'ya animasyonlar attı.
Maç Sonrası Protesto
Galatasaray kupa törenine çıkmadı, ikincilik madalyasını almadı (protesto olarak). TFF Başkanı da törene katılmadı, kupa başkanvekiline verildi. GS'ye ceza gelebilir.
İlk Kupa
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, 4 aylık süreçte ilk kupasını almayı başardı.
Arda Güler'den Paylaşım
Real Madrid forması giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe’yi unutmadı. Sosyal medya üzerinden kupa paylaşımı yaptı.
Jayden Oosterwolde’nin Paylaşımı
Takımının 2. golünü atan Hollandalı stoper de maç sonu paylaşımını yaptı, paylaşımda Icardi detayı da dikkat çekti.
Fenerbahçeli Eski Futbolculardan Tebrik Paylaşımı
D. Livakovic'in paylaşımı
Allan Saint Maximin
Martin Skrtel
Moussa Sow