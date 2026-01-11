Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 1

Maç Öncesi Olaylar

Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde GS-FB taraftarları arasında taşlı-meşaleli kavgalar çıktı, üç ayrı noktada gerilim tavan yaptı. Polis bayağı uğraştı, derbi öncesi hava zaten gergindi.

1 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 2

Yağmurluk Krizi

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlara verilen yağmurluk yankı uyandırdı.

2 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 3

Gökmen Özdenak'a Saygı Duruşu

(TFF), final maçı öncesinde, vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için saygı duruşu düzenledi.

3 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 4

Kaleci Tercihi

Günay Güvenç, derbi karşılaşmasına Uğur Can Çakır yerine ilk 11’de başladı.

4 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 5

Matteo Guendouzi 11'de Başladı

Lazio'dan 30 milyon Euro bedelle transfer edilen Guendouzi, derbiye 11'de başladı.

5 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 6

2 Gün Arka Arkaya Maça Çıktı

Dorgeles Nene, Mali’den elendikten sonra apar topar özel uçakla Türkiye’ye döndü. 2. yarı oyuna dahil oldu.

6 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 7

Tartışmalı Pozisyon

4. dakikada Lemina'nın eline çarpan top için Fener penaltı bekledi ama Halil Umut Meler "devam" dedi.

7 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 8

Djiku'dan Gönderme

Maçın devam ettiği sırada eski Fenerbahçeli Alexander Djiku da paylaşımda bulundu.

8 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 9

Maçın MVP'si

Matteo Guendouzi, ilk maçında kaleye attığı ilk isabetli şutta golü buldu. Takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın da oyuncusu seçildi.

9 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 10

Oosterwolde'nin Sevinci

Maçın 48. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Oosterwolde'nin gol sevinci.

10 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 11

Sosyal Medya Göndermeleri

Fenerbahçe resmi hesaplarından "Kimse görmeden" diye Okan Buruk'un stadyumdan ayrılışına, "Bu benim ilk Süper Kupam" diye Tedesco'ya animasyonlar attı.

11 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 12

Maç Sonrası Protesto

Galatasaray kupa törenine çıkmadı, ikincilik madalyasını almadı (protesto olarak). TFF Başkanı da törene katılmadı, kupa başkanvekiline verildi. GS'ye ceza gelebilir.

12 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 13

İlk Kupa

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, 4 aylık süreçte ilk kupasını almayı başardı.

13 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 14

Arda Güler'den Paylaşım

Real Madrid forması giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe’yi unutmadı. Sosyal medya üzerinden kupa paylaşımı yaptı.

14 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 15

Jayden Oosterwolde’nin Paylaşımı

Takımının 2. golünü atan Hollandalı stoper de maç sonu paylaşımını yaptı, paylaşımda Icardi detayı da dikkat çekti.

15 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 16

Fenerbahçeli Eski Futbolculardan Tebrik Paylaşımı

D. Livakovic'in paylaşımı

16 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 17

Allan Saint Maximin

17 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 18

Martin Skrtel

18 19
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geceye damga vuranlar - Resim: 19

Moussa Sow

19 19
Kaynak: Spor Servisi
