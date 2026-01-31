Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında oynanacak derbi maçta Galatasaray Daikin, yarın sahasında Fenerbahçe Medicana’yı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı Seçkin Yener ve Uğur Ateş hakem ikilisi yönetecek.

Ligde geride kalan 18 maçta 15 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle topladıkları 41 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana, 3-2’lik skorla kazanmıştı.