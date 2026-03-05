Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi öncesi torbaların netleşmeye başlamasıyla ortaya çıkan olası eşleşmeler arasında en çok konuşulan senaryo Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşıya gelme ihtimali oldu.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLAMADI

Kupada grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, statü gereği çeyrek final kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Bu durum sarı-lacivertli ekibin tek maç eleme formatındaki çeyrek final mücadelesini deplasmanda oynayacağı anlamına geliyor.

OLASI GALATASARAY-FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ RAMS PARK'TA OYNANACAK

Seri başı olamayan Fenerbahçe’nin kura çekiminde grup liderleriyle eşleşme ihtimali bulunuyor. Bu takımlar arasında Galatasaray’ın da yer alması, derbi ihtimalini gündeme taşıdı.

Kura çekiminde iki ezeli rakibin karşı karşıya gelmesi halinde çeyrek final mücadelesi, seri başı olan takımın sahasında oynanacak.

Bu nedenle olası bir Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesinde karşılaşmanın adresi RAMS Park olacak.

AYNI HAFTADA İKİ DERBİ SENARYOSU

Ezeli rakiplerin kupada eşleşmesi halinde iki takım aynı hafta içinde iki kez karşı karşıya gelebilir.

Süper Lig fikstüründe de Galatasaray ile Fenerbahçe’nin aynı hafta RAMS Park’ta karşılaşacak olması, kupadaki olası eşleşmeyle birlikte futbolseverlere peş peşe iki derbi izleme ihtimali doğuruyor.

Bu durumda Türk futbolunda nadir görülen bir fikstür ortaya çıkacak. Aynı stadyumda, aynı hafta içinde hem lig hem de kupa kapsamında iki dev derbi oynanabilecek.

GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

Tüm bu ihtimallerin netleşmesi için gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine çevrildi. Kura sonucuna göre Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı erken başlayabilir.