Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayan dev maçı hakem Yasin Kol yönetiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi başladı.

TANSİYON YÜKSELDİ: İKİ SARI KART ÇIKTI

4' Kerem Aktürkoğlu'nun serbest vuruştan ceza sahası içerisine gönderdiği topu Uğurcan Çakır tutarken Oosterwolde'nin müdahalesi sonrası iki oyuncu arasında tansiyon yükseldi. Takım arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kalabalığın dağılmasının ardından hakem Yasin Kol, hem Uğurcan'a hem de Oosterwolde'e sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE'DE TALISCA PENALTI KAÇIRDI

13' Gusendouzi'nin derin pasında topla buluşan Sidiki Cherif ceza sahasına girerken Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca penaltıyı kaçırdı.

SALLAI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

17' Galatasaray atağında topla buluşan Sallai uzaklardan şansını denedi. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.