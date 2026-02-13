Süper Lig'de bugün oynanacak olan Galatasaray-Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu. Buna göre maçın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Ve o isimler sahnede: Okan Buruk'un Eyüpspor maçı ilk 11 kararı..
Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Okan Buruk'un ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
RAMS Park'ta Galatasaray-Eyüpspor karşılaşması 20.00'da başlayacak. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Okan Buruk'tan Değişim
Maçtan önce Okan Buruk'un ilk 11 kararı netleşmek üzere. Genç teknik adam maçta yeni transferlere şans verecek.
Boey ve Lang'ın yanı sıra Singo'nun maça ilk 11'de başlama ihtimali var.
Galatasaray- Eyüpspor Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez (Singo), Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Lang, Icardi, Osimhen.
Eyüpspor: Jankat, Talha, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Taşkın, Baran, Emre Akbaba, Metehan, Umut Bozok, Pintor.
Galatasaray Formda
Galatasaray, Süper Lig’deki son 9 maçında yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor karşısında 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı
Galatasaray, iç sahadaki RAMS Park’ta oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasında sahasında çıktığı 23 lig maçını kazandı ve 6 kez berabere kaldı.
Sezon boyunca 50 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda olan Galatasaray’ı, 48 golle Fenerbahçe ve 41 golle Trabzonspor takip ediyor. Kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe’nin (12) ardından Süper Lig’in en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.