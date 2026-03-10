Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta

Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta

Galatasaray, lig aşamasında tarihi bir üstünlük sağlayarak yendiği dev rakibi Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yeniden karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Liverpool karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçın detayları...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 1

Sarı-kırmızılılar, Anfield'deki rövanş öncesi evinde galibiyet alarak önemli avantaj yakalamayı hedefliyor.

1 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 2

Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.

2 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 3

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Rams Park'ta oynanacak.

3 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 4

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.45’de başlayacak.

4 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 5

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

5 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 6

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI KİM YÖNETECEK?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

6 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 7

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

7 8
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta - Resim: 8

LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
