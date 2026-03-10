Sarı-kırmızılılar, Anfield'deki rövanş öncesi evinde galibiyet alarak önemli avantaj yakalamayı hedefliyor.
Galatasaray Liverpool'u durdurabilecek mi? Rams Park'ta heyecan dorukta
Galatasaray, lig aşamasında tarihi bir üstünlük sağlayarak yendiği dev rakibi Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yeniden karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Liverpool karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçın detayları...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Rams Park'ta oynanacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.45’de başlayacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI KİM YÖNETECEK?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.
LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Salah.
