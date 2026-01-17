Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray sezonun ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Galatasaray ilk yarıda isabetli şut çekemedi

Rams Park'ta oynanan zorlu mücadelede ilk yarı etkisiz bir oyun ortaya koyan Galatasaray özellikle gol yollarında zorlandı. Golsüz eşitlikle geçilen ilk devrede sarı kırmızılı ekip rakip kaleye isabetli şut çekemedi.

Bayo maçta sessizliği bozdu

İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Okan Buruk'un öğrencileri, Gaziantep FK'nın Bayo ile 73. dakikada bulduğu golle geri düştü. Bu golden sonra tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Barış Alper Yılmaz puanı kurtardı

Son dakikalara girilirken stres dolu anlar yaşayan Galatasaray'da imdada Barış Alper Yılmaz yetişti ve milli yıldız 84'te skora dengeyi getirdi.

Maçın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Bu sonuçla Sarı Kırmızılılar puanını 43'e yükseltirken Burak Yılmaz yönetiminde bu sezon dikkat çeken bir çıkış yakalayan Gaziantep FK ise puanını 24 yaptı.

Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

Maçın son düdüğüyle birlikte takımın performansına tepki gösteren Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti. Öte yandan futbolcular da soyunma odasına giderken ıslıklandı.