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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için harekete geçtiği iddia ediliyor.

SPARTAK MOSKOVA İLE TEMAS KURULDU

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Gedson Fernandes transferi için Rusya ekibi Spartak Moskova ile masaya oturdu. 2021 yılında sarı-kırmızılı formayı yarım sezon kiralık olarak giyen Portekizli futbolcunun yeniden Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER TALİMATI

Haberde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Gedson Fernandes transferine sıcak baktığı ve şartların zorlanması yönünde talimat verdiği ifade edildi.

GEDSON FERNANDES GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Portekizli orta saha oyuncusunun da Galatasaray'a dönüş fikrine olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Transfer sürecinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.