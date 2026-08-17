Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, daha sonra geçiş oyunları ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi.
İDMAN TURNUVAYLA TAMAMLANDI
Antrenmanın son bölümünde dört takımlı turnuva oynayan sarı-kırmızılı ekip, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı mücadele öncesindeki çalışmalarına yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.