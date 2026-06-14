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Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

GALATASARAY EMİN BAYRAM İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılıların Westerlo forması giyen 23 yaşındaki eski stoperi Emin Bayram'ı geri istediği iddia edildi.

Belçika basınından Voetbalkrant'ta yer alan habere göre, Emin Bayram transferi için harekete geçen Galatasaray, Westerlo ile masaya oturdu.

Galatasaray yönetiminin Emin Bayram için fiyat soruşturması yaptığı aktarıldı. İki kulüp arasında temasların devam ettiği belirtiliyor.

WESTERLO İLE 2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezon Westerlo formasıyla toplam 39 maça çıkan Emin Bayram 4 gol attı. Transfermarkt verilerine göre; piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Emin Bayram'ın Westerlo ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.