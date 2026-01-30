Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, oturdukları sitedeki yüksek aidat zamları nedeniyle zor bir karar aşamasına geldi.
Galatasaray efsanesi Hakan Balta ve eşinden aidat isyanı: 25 Bin 600 TL'ye dayanamadılar
Galatasaray’ın eski yıldızı Hakan Balta ve eşi Derya, Yeşilköy’deki sitelerinde aidatların 25 bin 600 TL’ye fırlaması üzerine isyan etti. Yüzde 40 zamla kira seviyesine ulaşan bedeller karşısında taşınma kararı aldıkları konuşuluyor.
Kira ücretlerini gölgede bırakan aidat tutarları karşısında isyan bayrağı açan çift, aldıkları kararla gündeme oturdu. Bu gelişmenin ayrıntıları herkes tarafından merak ediliyor.
Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta, son zamanlarda yaşadığı site aidat kriziyle dikkatleri üzerine çekti. Hakan Balta ve eşi Derya Balta’nın Yeşilköy’deki sitelerinde aidatlara yapılan yüzde 40’lık zam, şoke eden rakamları da beraberinde getirdi.
25 BİN 600 TL’LİK AİDAT
Zam sonrası Balta çiftinin dairesine ait aylık aidat 25 bin 600 TL’ye fırladı. Bu artış sadece Balta ailesini değil, sitedeki diğer daire sakinlerini de derinden etkiledi.
Hakan Balta’nın annesinin oturduğu dairenin aidatının ise 21 bin 700 TL seviyesine ulaştığı belirlendi. Ortaya çıkan bu rakamlar sosyal medyada “kira gibi aidat” yorumlarına yol açtı.
Yüksek aidat bedellerine şaşıran ve rahatsız olan Balta çifti, bu durum karşısında taşınma kararı aldığı yönünde bilgiler dolaşıyor.
HAKAN BALTA KİMDİR?
Hakan Balta (tam adı Hakan Kadir Balta), 23 Mart 1983 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde gurbetçi bir Türk ailesinin çocuğu olarak doğmuş eski milli futbolcudur.
Futbola Almanya'da Hertha Berlin altyapısında başlayan Balta, profesyonel kariyerine 2003 yılında Vestel Manisaspor'da (şimdiki adıyla Manisaspor) başladı.
Sol bek, stoper ve zaman zaman sol kanat gibi defansif rollerde oynayan çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekti.2007 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayı 2018 yılına kadar (yaklaşık 11 sezon) giydi
Bu süreçte Galatasaray ile 4 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa başarıları yaşadı. Takımın kaptanlarından biri oldu ve özellikle Fatih Terim dönemlerinde önemli katkılar sağladı.
Milli takım kariyerinde Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan kadroda yer aldı.Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray bünyesinde görev aldı: U19 takımı teknik direktörlüğü yaptı (2022-2025 arası), daha önce A takımda idari ve yardımcı roller üstlendi. 2025 Temmuz'unda Galatasaray U19 teknik direktörlüğünden ayrıldı
Evli ve çocuk babasıdır (oğlu Çağrı Balta da Galatasaray altyapısında futbolcudur). Kariyeri boyunca sol ayaklı, fizik gücü yüksek, hücuma katkı veren defans oyuncusu olarak tanındı.
Hakan Balta, Galatasaray taraftarları arasında "efsane" statüsünde kabul edilen isimlerden biridir.