Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu derbide kırmızı kart gören Ederson'dan özür paylaşımı geldi.

EDERSON: 'KIRMIZI KART KARARINA KATILMIYORUM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ederson şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlar nedeniyle taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum. Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum.

Sahadan çıkarken öfkeyle VAR odasına doğru sert bir hareket yaptım. Bundan kaçınmalıydım.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum."