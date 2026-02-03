Galatasaray, Noa Lang ve Asprilla transferlerinin ardından orta saha için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig devi Renato Nhaga transferini resmiyete dökmek üzere... Sarı-kırmızılıların gündemine bir de Monaco'dan Denis Zakaria geldi. Fransız ekibi, İsviçreli futbolcu için belirlediği şartları iletti.

Denis Zakaria

Monaco, Zakaria için Galatasaray’dan 22 milyon euro talep etti. Sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı düşürmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray, Renato Nhaga transferi için Casa Pia ile anlaştıGalatasaray, Renato Nhaga transferi için Casa Pia ile anlaştıSpor

29 yaşındaki Denis Zakaria, bu sezon 16 maçta görev yaptı ve 3 asistlik katkı sağladı. İsviçreli orta saha oyuncusunun Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.