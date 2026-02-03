Galatasaray, Noa Lang ve Asprilla transferlerinin ardından orta saha için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig devi Renato Nhaga transferini resmiyete dökmek üzere... Sarı-kırmızılıların gündemine bir de Monaco'dan Denis Zakaria geldi. Fransız ekibi, İsviçreli futbolcu için belirlediği şartları iletti.

Monaco, Zakaria için Galatasaray’dan 22 milyon euro talep etti. Sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı düşürmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

29 yaşındaki Denis Zakaria, bu sezon 16 maçta görev yaptı ve 3 asistlik katkı sağladı. İsviçreli orta saha oyuncusunun Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.