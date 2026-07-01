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Kaynak: AA

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yaptığı açıklamada Galatasaray Daikin'in sezonun ilk bölümünde CEV Kupası'nı kazanarak kulüp tarihindeki önemli Avrupa başarılarından birine imza attığını ve bu başarının ardından özel davet hakkı elde ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, nisan ayında oynanan CEV Kupası finalinde ilk karşılaşmayı 3-2 kazandıktan sonra rövanşta İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera'yı 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

CEV'in açıklamasında ayrıca kadınlar kategorisinde Galatasaray Daikin ile birlikte İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın da "wild card" aldığı belirtildi.

Erkeklerde ise İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas, Romanya'dan Dinamo Bükreş ve İtalya'nın Trentino Itas takımlarının özel davet hakkı kazandığı ifade edildi.