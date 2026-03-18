Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı finalinde Romanya temsilcisi CSO Voluntari’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibine set vermedi.

Sala Polivalenta’da oynanan rövanş karşılaşması Galatasaray Daikin’in kontrolünde geçti. İlk seti 25-13 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-10’luk skorla durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette farkı daha da açan temsilcimiz, 25-8’lik sonuçla maçı 3-0 tamamladı.

İKİ MAÇTA DA ÜSTÜNLÜK

Galatasaray Daikin, İstanbul’da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanmıştı. Böylece iki karşılaşmada da rakibine set vermeden finale adını yazdırdı.

FİNALDE ZORLU RAKİP

Sarı-kırmızılılar, CEV Kupası finalinde Chieri '76 ile Dresdner SC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.