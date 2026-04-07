Temsilcimiz Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinin rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, final serisinin ilk mücadelesinde deplasmanda Reale Mutua Fenera Chieri '76’yı 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı. Temsilcimiz, ikinci karşılaşmada elde edeceği her galibiyetle kupanın sahibi olacak.

2026 Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanş maçı, 8 Nisan’da saat 20.00’de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.