Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın Romanya temsilcisi CSO Voluntari’yi konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Karşılaşmada hakemlik görevini Sırbistan’dan Darko Savic ile Litvanya’dan Sergej Rodin üstlenecek.
Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final turunda Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud’u 3-2 ve 3-1’lik set skorlarıyla geçerek yarı finale yükselmeyi başardı.
Serinin rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü Romanya’da TSİ 20.00’de oynanacak.