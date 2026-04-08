Galatasaray Daikin, CEV Cup final rövanşında Reale Mutua Fenera Chieri’76 karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-1 kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

İLK SET GİTTİ, KUPA GELDİ

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleye istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk seti kaybetti. Ancak sonrasında oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Daikin, üst üste kazandığı setlerle maçı 3-1’e taşıdı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz, rövanşta da pes etmeyerek geri dönüşle kupaya uzandı.

İLK AVRUPA KUPASI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmış oldu. Daha önce üç kez finalde kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu kez mutlu sona ulaştı.

SALONDA BÜYÜK COŞKU

Son sayının ardından salonda büyük sevinç yaşanırken oyuncular ve teknik ekip tarihi başarıyı taraftarlarıyla birlikte kutladı.

AVRUPA’DA ZİRVE

Daha önce CEV Challenge Cup’ta üçüncülük ve CEV Cup’ta üç final gören Galatasaray Daikin, bu zaferle Avrupa’da zirveye adını yazdırdı.

İLKİN AYDIN MVP ÖDÜLÜNÜ ALDI

İlkin Aydın tarihi final sonrası CEV Cup MVP ödülünün sahibi oldu. Milli oyuncu kariyerinin ilk MVP ödülünü aldı.