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Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da transfer gündeminde adı geçen Fransız yıldız Kolo Muani yeniden Juventus'a katılmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜYLE TRANSFERİ BİTİRİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; geçtiğimiz sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Kolo Muani için Juventus yine kirlama formulüyle transferi bitirmek istiyor.

Torino ekibinin PSG'yi 40 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında kiralama hamlesine ikna ettiği ve transferde son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

PSG'YE RESTİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de Serie A devinde forma giyen Muani bu yaz kendisiyle ilgilenen Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp olmasına rağmen Juventus'tan başka bir takıma gitmeyeceğini PSG'ye bildirdiği iddia edilmişti.

YENİDEN KENAN YILDIZ'LA BULUŞACAK

Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde; 2024-2025 sezonunda yarım dönem Juventus forması giyen Kolo Muani, hücum hattında iyi bir ikili uyum yakaladığı Kenan Yıldız ile yeniden buluşacak.

Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalan Muani 22 maç formasını giydiği Juventus'ta 10 gol, 3 asistle oynayarak son sezonlarındaki en parlak dönemini geçirmişti.