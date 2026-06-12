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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Kasımpaşa, bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği orta saha oyuncusu Emirhan Boz'u kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı’nda da görev alan Emirhan Boz, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Emirhan Boz’a Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

SEZON KARNESİ

Sezonu TFF 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'da geçiren 20 yaşındaki futbolcu, çıktığı 35 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.