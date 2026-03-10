Paris Saint-Germain orta sahasının önemli isimlerinden Fabian Ruiz’in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İspanyol futbolcunun menajeri Loren del Pino, Ruiz’in kariyerinin ilerleyen döneminde altyapısından yetiştiği Real Betis’e dönmek istediğini söyledi.

Del Pino, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fabian’ın geleceği her zaman Real Betis’e geri dönmeyi içeriyor. Bu gerçekleşirse 38 yaşında değil, birkaç sezon önce olacak.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli menajer ayrıca, “Onu tanıyan biri olarak söyleyebilirim ki, sosyal medya üzerinden mesaj verip dikkat çekmeye çalışmaz. Zamanı geldiğinde bu zaten gerçekleşecektir.” dedi.