Süper Lig’de 2026-27 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta saat 21.30'da oynanan karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetirken, VAR koltuğunda İsviçreli Fedayi San yer alıyor.
GALATASARAY-ÇORUM FK İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Karslbakk, Serdar, Kvziridis, Ramirez
GALATASARAY-ÇORUM FK (CANLI ANLATIM)
1' Rams Park'ta ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı
BARAJA TAKILDI
8' Galatasaray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sara sol ayağıyla kaleye vurdu, baraja çarpan top kornere çıktı.
10' Soldan kazanılan kornerde Sara, kale sahasının önüe ortasını yaptı. Barış Alper'in kafa vuruşu uzak köşeden dışarı gitti.
BU KEZ ÇORUM FK HÜCUMU
11' Sağ kanattan gelişen atakta Serdar, ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Ramirez'in kafa vuruşunda top yakın köşeden dışarı gitti.
GALATASARAY ETKİLİ GELİYOR
15' Lucas Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper, içeriye sert ortaladı. Osimhen'in kafasında top direğin dibinden dışarı çıktı.