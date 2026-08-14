Süper Lig’de 2026-27 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta saat 21.30'da oynanan karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetirken, VAR koltuğunda İsviçreli Fedayi San yer alıyor.

GALATASARAY-ÇORUM FK İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Karslbakk, Serdar, Kvziridis, Ramirez

GALATASARAY-ÇORUM FK (CANLI ANLATIM)

1' Rams Park'ta ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı

BARAJA TAKILDI

8' Galatasaray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sara sol ayağıyla kaleye vurdu, baraja çarpan top kornere çıktı.

10' Soldan kazanılan kornerde Sara, kale sahasının önüe ortasını yaptı. Barış Alper'in kafa vuruşu uzak köşeden dışarı gitti.

BU KEZ ÇORUM FK HÜCUMU

11' Sağ kanattan gelişen atakta Serdar, ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Ramirez'in kafa vuruşunda top yakın köşeden dışarı gitti.

GALATASARAY ETKİLİ GELİYOR

15' Lucas Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper, içeriye sert ortaladı. Osimhen'in kafasında top direğin dibinden dışarı çıktı.