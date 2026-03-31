Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinin ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Torino’daki Palazzetto dello Sport Gianni Asti Salonu’nda TSİ 21.00’de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Romanya’nın CSO Voluntari takımını eleyerek finale yükseldi. Ev sahibi Reale Mutua Fenera, Almanya’nın Dresdner SC ekibini saf dışı bırakarak rakip oldu.
Rövanş karşılaşması, 8 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.