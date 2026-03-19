Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Yazgan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçı nedeniyle ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için gelen soruya yanıt verdi.

Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi." dedi.

Sözlerine devam eden Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız." diye belirtti.

Milli aradan Trabzonspor deplasmanıyla dönecek olan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının Yazgan’ın işaret ettiği tarihlerde oynanması halinde, kısa süre içinde iki deplasman karşılaşmasına çıkacak.