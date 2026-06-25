Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti

Galatasaray, Can Uzun transferi için Dünya Kupası'nın ardından oyuncu ve ailesiyle bir araya gelmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile de bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti - Resim: 1

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemindeki isimlerden biri de Can Uzun oldu.

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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti - Resim: 2

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun transferi için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti - Resim: 3

Dünya Kupası sonrası görüşme
Galatasaraylı yöneticilerin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Can Uzun ve ailesiyle bir araya gelerek transfer görüşmesi yapmayı planladığı belirtildi.

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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti - Resim: 4

Görüşmede genç oyuncuya kulübün projelerinin anlatılması ve transfer konusunda ikna edilmesi hedefleniyor.

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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti - Resim: 5

Bonservis pazarlığı sürüyor
Sarı-kırmızılılar, Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt ile de bonservis görüşmelerine devam ediyor.

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Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti - Resim: 6

Alman ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışan Galatasaray'ın, transferi 35-40 milyon euro seviyelerinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

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