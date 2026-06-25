Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemindeki isimlerden biri de Can Uzun oldu.
Galatasaray, Can Uzun transferinde vites yükseltti
Galatasaray, Can Uzun transferi için Dünya Kupası'nın ardından oyuncu ve ailesiyle bir araya gelmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile de bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.Kaynak: Diğer
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun transferi için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor.
Dünya Kupası sonrası görüşme
Galatasaraylı yöneticilerin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Can Uzun ve ailesiyle bir araya gelerek transfer görüşmesi yapmayı planladığı belirtildi.
Görüşmede genç oyuncuya kulübün projelerinin anlatılması ve transfer konusunda ikna edilmesi hedefleniyor.
Bonservis pazarlığı sürüyor
Sarı-kırmızılılar, Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt ile de bonservis görüşmelerine devam ediyor.
Alman ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışan Galatasaray'ın, transferi 35-40 milyon euro seviyelerinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.