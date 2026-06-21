Galatasaray Can Uzun derken bir başka milli yıldıza kancayı taktı: 50 milyon Euro

ANDRE SILVA'NIN DÖNÜŞÜ ROLÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

Yine de Andre Silva'nın takıma geri dönmesiyle birlikte forvet rotasyonunda kadro planlamasının yeniden şekillenmesinin beklenildiği ve yeni sezonda Farioli'nin sistesiminde Deniz Gül'ün nasıl bir role sahip olacağının şimdilik belirsiz olduğu da belirtildi.