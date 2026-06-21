Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Can Uzun'dan sonra gündeme bir başka milli yıldız Deniz Gül geldi.
Galatasaray Can Uzun derken bir başka milli yıldıza kancayı taktı: 50 milyon Euro
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını yerli bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. TFF'nin yeni yabancı kuralı sebebiyle genç ve gelecek vadeden Türk oyunculara yönelen Sarı Kırmızılılar, Can Uzun'dan sonra Deniz Gül'ü de transfer listesine aldı.Furkan Çelik
GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Galatasaray, Porto forması giyen 21 yaşındaki forvetin durumun yakından takip ediyor.
Hammarby'den 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Porto'ya transfer olan Deniz Gül'ün Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Ayrıca haberde Porto'nun Deniz Gül ile sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu da hatırlatıldı.
ANDRE SILVA'NIN DÖNÜŞÜ ROLÜNÜ ETKİLEYEBİLİR
Yine de Andre Silva'nın takıma geri dönmesiyle birlikte forvet rotasyonunda kadro planlamasının yeniden şekillenmesinin beklenildiği ve yeni sezonda Farioli'nin sistesiminde Deniz Gül'ün nasıl bir role sahip olacağının şimdilik belirsiz olduğu da belirtildi.
PORTO İLE LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Geçtiğimiz sezon ligde oynadığı toplam 31 maçta 10 gol kaydeden milli yıldız Porto ile şampiyonluk yaşamıştı.
MONTELLA'NIN DENİZ GÜL TERCİHİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Avustralya ve Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takım'da Montella'nın iki maçta da Deniz Gül'e yeteri kadar süre vermemesi eleştirilere sebep olmuştu.
Deniz Gül'ün formaliteye dönüşen D Grubu'nun son maçında ABD'ye karşı sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.