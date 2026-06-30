Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

Sarı-kırmızılıların, 10 numara pozisyonu için Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'i gündemine aldığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI TEMAS

Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Bruno Fernandes'in, turnuva sona ermeden transfer görüşmelerini düşünmediği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin de Portekiz'in turnuvadaki serüveninin tamamlanmasını bekleyeceği ifade edildi.

EN BÜYÜK ENGEL MANCHESTER UNİTED

Transferin önündeki en önemli engelin ise 31 yaşındaki yıldızın Manchester United'dan ayrılmak istememesi olduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İngiliz ekibinde kaptan olarak kariyerine devam etmeyi hedeflediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen yüksek teklifleri de geri çevirdiği aktarıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ HAZIR

Haberde, Galatasaraylı yöneticilerin Dünya Kupası'nın ardından hem Manchester United hem de Bruno Fernandes cephesiyle görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldız için yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlandığı, olası bonservis bedelinin ise 30-35 milyon euro seviyesinde olmasının beklendiği ifade edildi.