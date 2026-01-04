Galatasaray'dan Berkan Kutlu için resmi açıklama geldi.

Ara transfer döneminde Konyaspor ile anlaşan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.

Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri kullanıldı.